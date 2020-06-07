2020-06-07T16:44:24+03:00
Происшествия

В Татарстане утонул 14-летний подросток

Трагедия произошла в Нурлатском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Мальчик утонул в рекеМальчик утонул в рекеФото: Из материалов пресс-службы
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В службу "112" в пятницу, 5 июня, позвонили жители Нурлатского района, и рассказали, что пропал 14-летний подросток. Вместе со своими товарищами мальчик отправился на берег реки Кондурча возле города Нурлат. Он побежал вперед, чтобы первым прибыть на место сбора. Но, когда на берег вышла остальная компания, то приятеля никто не увидел.

На место исчезновения ребенка отправились сотрудники полиции и МЧС Татарстана. Вскоре им удалось разыскать тело пропавшего мальчика на глубине два метра. Местные жители отмечают, что дно реки в этом месте илистое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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