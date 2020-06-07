Татарстанцев предупредили о тумане, грозе и сильном ветре
Понедельник, 8 июня, обещает стать дождливым, ветреным и туманным. Гидрометеослужба региона сообщает о том, что с 18.00 воскресенья, 7 июня, до 18.00 понедельника, 8 июня, на территории Татарстан и в городе Казани местами ожидаются ночью и утром туман (ночь и утром), гроза и усиление юго-восточного ветра порывами до 15-20 метров в секунду (ночью и днем).
В МЧС Татарстана рекомендуют не покидать домов без необходимости, на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов и подходить к оборванным проводам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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