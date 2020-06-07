Аделина Сотникова прогулялась по Казани и сфотогрфировалась на фоне мечети Кул Шариф
Фигуристка приехала в гости к супруге капитана ХК "Ак Барса" Даниса Зарипова - к Алле
Аделина Сотникова прогулялась по Казани. Фото adelina_sotnikova14Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, заявившая о прекращении своей спортивной карьеры 2 марта, приехала в столицу Татарстана. Именитая спортсменка находится в гостях у Алла Зариповой - супруги капитана ХК "Ак Барс" Даниса.
Прогуливаясь по казанскому кремлю, Сотникова фотографировалась, и выкладывала свои фотографии на фоне мечети Кул Шариф в соцсети.
Напомним, что Аделина Сотникова - правнучка Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Кочетова, уроженца Алатырь Симбирской губернии (сейчас это Чувашия, Ред.)
ИСТОЧНИК KP.RU