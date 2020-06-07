2020-06-07T13:36:19+03:00
Общество

Аделина Сотникова прогулялась по Казани и сфотогрфировалась на фоне мечети Кул Шариф

Фигуристка приехала в гости к супруге капитана ХК "Ак Барса" Даниса Зарипова - к Алле
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Аделина Сотникова прогулялась по Казани. Фото adelina_sotnikova14Аделина Сотникова прогулялась по Казани. Фото adelina_sotnikova14Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, заявившая о прекращении своей спортивной карьеры 2 марта, приехала в столицу Татарстана. Именитая спортсменка находится в гостях у Алла Зариповой - супруги капитана ХК "Ак Барс" Даниса.

Прогуливаясь по казанскому кремлю, Сотникова фотографировалась, и выкладывала свои фотографии на фоне мечети Кул Шариф в соцсети.

Напомним, что Аделина Сотникова - правнучка Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Кочетова, уроженца Алатырь Симбирской губернии (сейчас это Чувашия, Ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанцев предупредили о тумане, грозе и сильном ветре
Аделина Сотникова прогулялась по Казани и сфотогрфировалась на фоне мечети Кул Шариф
В Казани на улице Авангардной появится новый сквер
В Татарстане сын напал с ножом на родителей, отец погиб
В Марий Эл водителя ранило отлетевшим колесом, его жизнь спасли госавтоинспекторы
На прошлой неделе казанцы называли детей Ханна, Назарий и Отарий
В Ульяновске полиция разыскивают лжесоцработницу, похитившую деньги у пенсионерки
7 июня в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и град
В Чувашии «Волга» опрокинулась в кювет, погиб человек
В Татарстане спасатели достали из озера пьяного мужчину
Игрок «Рубина», переболевший коронавирусом, присоединился к команде
Чтобы не отдавать долг жительница Марий Эл кардинально сменила имидж и спряталась в Казани
В июне 2020 года жители Татарстана отдохнут на день больше
Экс-полицейский из Казани изнасиловал женщину и отделался условным сроком
В Набережных Челнах пьяный мужчина упал в воду и не мог сам выбраться на берег
СУ СКР Татарстана: адвокат уговаривал 16-летнюю жертву секс-приставаний за деньги отказаться от показаний
Здание ритуальной службы в Чебоксарах оценили в 8,4 миллиона рублей
В Чувашии сын получил 8,5 лет колонии за убийство отца-ветерана Великой Отечественной войны
Врио главы Чувашии Олег Николаев: Новочебоксарск может стать территорией опережающего развития
Казанец ранил ножом экс-жену, уехал на дачу и покончил с собой
В Ульяновской области «Лада Гранта» насмерть сбила женщину, которая шла ночью по дороге
В Чувашии "Лесная сказка" из обсерватора снова превратилась в санаторий