2020-06-07T10:49:14+03:00
Общество

В Казани на улице Авангардной появится новый сквер

Ход работ проинспектировал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин
Лика ИСАЕВА
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Во время осмотра стройкиВо время осмотра стройкиФото: Мэрия Казани
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Хорошая новость для жителей Приволжского района столицы Татарстана. На улице Авангардной между школами №114 и 48, неподалеку от детского сада №363, поликлиники и центра детского творчества «Олимп» появится новый сквер площадью 8137 квадратных метров.

Завершить его строительство планируют к концу лета. Сейчас эта территория не имеет собственника, там паркуют свои автомобили местные жители. После завершения благоустройства появится ухоженная и комфортная зона отдыха с несколькими детскими и спортивными площадками, памп-треком для велосипедистов, прогулочной зоной.

- Ход работ накануне проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Он осмотрел территорию будущего сквера, пообщался с местными жителями и отметил, что благодаря республиканским программам по благоустройству дворовых и общественных пространств удается обновить даже самые отдаленные от центра районы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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