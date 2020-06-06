2020-06-06T18:49:06+03:00
Общество

На прошлой неделе казанцы называли детей Ханна, Назарий и Отарий

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 29 пар
Наиля ГАЛИМОВА
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Самыми популярными среди детских имен за неделю стали: Алиса, Амина, Артем.Самыми популярными среди детских имен за неделю стали: Алиса, Амина, Артем.Фото: Алина НИЗАМОВА
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На прошлой неделе, с 25 мая по 1 июня в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 387 детей: 193 мальчиков и 194 девочек.

Самыми популярными среди детских имен за неделю стали: Алиса, Амина, Артем, Карим, Тимур, Арина, Ясмина. Самыми редкими именами, которыми родители назвали своих малышей, оказались: Ханна, Анита, Минтимер, Мирас, Ария, Назарий, Отарий, Рамина, Алим, Эмин.

Возраст самой юной мамы – 16 лет, самого юного отца – 19 лет. Возраст самой зрелой матери – 45 лет, самого зрелого отца – 52 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 700 граммов, а максимальный – 5450 граммов. Также за этот период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 29 пар, сообщает мэрия Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На прошлой неделе казанцы называли детей Ханна, Назарий и Отарий
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