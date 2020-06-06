2020-06-06T16:03:44+03:00
Общество

7 июня в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и град

Ночью и утром также возможен туман
Наиля ГАЛИМОВА
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В Казани местами также ожидается сильный дождь, гроза.В Казани местами также ожидается сильный дождь, гроза.Фото: Алина НИЗАМОВА
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По информации гидрометцентра Татарстана, вечером 6 июня, ночью и днем 7 июня на территории республики местами ожидаются сильные дожди, грозы, при грозе кратковременные усиления ветра порывами до 17-22 метров в секунду, и даже град.

В Казани местами также ожидается сильный дождь, гроза, при грозе кратковременные усиления ветра 15-18 метров в секунду. Ночью и утром 7 июня в отдельных районах республики и в Казани также ожидается туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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