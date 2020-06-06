7 июня в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и град
Ночью и утром также возможен туман
В Казани местами также ожидается сильный дождь, гроза.Фото: Алина НИЗАМОВА
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По информации гидрометцентра Татарстана, вечером 6 июня, ночью и днем 7 июня на территории республики местами ожидаются сильные дожди, грозы, при грозе кратковременные усиления ветра порывами до 17-22 метров в секунду, и даже град.
В Казани местами также ожидается сильный дождь, гроза, при грозе кратковременные усиления ветра 15-18 метров в секунду. Ночью и утром 7 июня в отдельных районах республики и в Казани также ожидается туман.
ИСТОЧНИК KP.RU