В Чувашии «Волга» опрокинулась в кювет, погиб человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:03:25+03:00

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В Урмарском районе Чувашии произошла смертельная авария. Накануне на 14 километре автодороги «Аниш» автомобиль «Волга» опрокинулся в кювет.

Предварительно, водитель автомашины ГАЗ-3102 не справился с управлением, выехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП 59-летний мужчина скончался на месте. Еще двоих мужчин в возрасте 47 и 51 лет с травмами доставили в больницу.

– Устанавливаются все причины произошедшего, – сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU