В Чувашии «Волга» опрокинулась в кювет, погиб человек
Еще двое пострадали
Фото: пресс-служба МВД Чувашии.
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В Урмарском районе Чувашии произошла смертельная авария. Накануне на 14 километре автодороги «Аниш» автомобиль «Волга» опрокинулся в кювет.
Предварительно, водитель автомашины ГАЗ-3102 не справился с управлением, выехал в кювет, после чего машина опрокинулась.
В результате ДТП 59-летний мужчина скончался на месте. Еще двоих мужчин в возрасте 47 и 51 лет с травмами доставили в больницу.
– Устанавливаются все причины произошедшего, – сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU