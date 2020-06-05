Экс-полицейский из Казани изнасиловал женщину и отделался условным сроком

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:11:55+03:00

Данный приговор суда пока ее не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед тем, как надругаться над своей жертвой, бывший правоохранитель ударил ее кулаком в лицо

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В Чебоксарах суд признал 34-летнему экс-сотрудника ППС полиции Казани виновным в изнасиловании.

Было доказано, что 18 ноября прошлого года будучи еще полицейским осужденный приехал в столицу Чувашии в отпуск. Гостил у своего друга, который живет в одном из городских общежитий.

Там во время совместной пьянки правоохранитель из Казани познакомился с 49-летней соседкой хозяина комнаты - она согласилась за деньги помыть полы. Решив отблагодарить женщину за хорошую работу, мужчины пригласили ее к общему столу. За ним соседка надолго не задержалась и вскоре пошла к себе в комнату. Полицейский же зашел за ней. Внутри он ударил женщину кулаком в лицо, а после изнасиловал.

По данному факту и было возбуждено уголовное дело. Сразу после этого полицейского уволили из рядов МВД за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

- В итоге суд приговорил экс-полицейского к 3,5 годам лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Там также отметили, что данный приговор пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU