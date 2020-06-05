СУ СКР Татарстана: адвокат уговаривал 16-летнюю жертву секс-приставаний за деньги отказаться от показаний

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:59:24+03:00

Девочку просили сказать, что в отношении нее обвиняемый не совершал никаких действий сексуального характера. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В Набережных Челнах в отношении местного 37-летнего адвоката возбудили уголовное дело по статье «покушение на подкуп или принуждение к даче показаний».

Дело в том, что этом году шло расследование по факту совершения действий сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Подозреваемым стал житель татарстанского автограда. Именно его интересы и представляет тот самый адвокат.

В апреле защитник встретился с родителями потерпевшей и, по версии следствия, предложил деньги за то, чтобы девочка изменила свои показания. Мол, обвиняемый ничего такого не делал. Вот только весь этот разговор адвоката записали и отправили в правоохранительные органы. В итоге он сам стал фигурантом уголовного дела.

- Причастность к совершению преступления адвокат не признал. Устанавливаются все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU