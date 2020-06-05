Врио главы Чувашии Олег Николаев: Новочебоксарск может стать территорией опережающего развития

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:15:39+03:00

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Врио главы Чувашии Олег Николаев побывал с рабочим визитом в Новочебоксарске. Там он среди прочего посетил градообразующее предприятие - ПАО “Химпром” и ознакомился с его продукцией. В частности, руководителю республике показали производство нового антисептика и пероксида водорода по антрахиноновой технологии.

После Николаев признался, что власти Чувашии подали заявку в федеральный центр на создание в Новочебоксарске территории опережающего развития (ТОСЭР).

- Хоть на сегодняшний день Правительство такого рода заявки не рассматривает и не удовлетворяет, у нас такая возможность появилась по двум причинам. Первая – Новочебоксарск был ранее признан моногородом, вторая – такие планы мы наметили в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии. У нас такой шанс есть, и в принципе нам даже подтвердили, что возможно в ближайшее время будет подтверждена наша заявка, и Новочебоксарск получит статус ТОСЭР, - отметил Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU