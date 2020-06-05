В Чувашии "Лесная сказка" из обсерватора снова превратилась в санаторий
Санаторий "Лесная сказка" в Чувашии, который на время пандемии коронавируса выполнял функции обсерватора, возвращается к привычной работе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев.
За последние несколько месяцев "Лесная сказка" приняла на карантин 217 человек, которые вернулись в регион из заграницы. Последние постояльцы выехали из обсерватора 2 июня.
- В санатории проводится полная санитарная обработка, планово обновляется мебель. По плану "Лесная сказка" возобновит работу 1 июля, когда стартует летняя оздоровительная кампания, - заметил Николаев.
Сейчас функции обсерватора для приезжих в Чувашии продолжает выполнять санаторий "Алый парус".
ИСТОЧНИК KP.RU