В Чувашии "Лесная сказка" из обсерватора снова превратилась в санаторий

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:28:02+03:00

До этого его задействовали для содержания под двухнедельным карантином из-за коронавируса всех приезжих в республику

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Санаторий "Лесная сказка" в Чувашии, который на время пандемии коронавируса выполнял функции обсерватора, возвращается к привычной работе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил врио главы Чувашии Олег Николаев.

За последние несколько месяцев "Лесная сказка" приняла на карантин 217 человек, которые вернулись в регион из заграницы. Последние постояльцы выехали из обсерватора 2 июня.

- В санатории проводится полная санитарная обработка, планово обновляется мебель. По плану "Лесная сказка" возобновит работу 1 июля, когда стартует летняя оздоровительная кампания, - заметил Николаев.

Сейчас функции обсерватора для приезжих в Чувашии продолжает выполнять санаторий "Алый парус".

ИСТОЧНИК KP.RU