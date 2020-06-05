В Йошкар-Оле в ДТП с маршруткой погибли два человека: по факту аварии возбудили уголовное дело

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:03:39+03:00

С места происшествия Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

В больнице до сих пор находятся три человека, в том числе двое несовершеннолетних [видео]

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По факту ДТП с участием маршрутки в Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Напомним, что в 9.00 в четверг, 4 июня, около дома №27 по улице Воинов-Интернационалистов 61-летний водитель маршрутки, по предварительным данным, на скорости выехал на обочину и врезался в столб - опору ЛЭП.

В результате аварии водитель погиб на месте, травмы получили четверо пассажиров: 15-летняя девушка, восьмилетний мальчик, мужчина и женщина. Последняя, к сожалению, спустя несколько часов скончалась в больнице.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/783063" frameborder="0"></iframe> ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле: среди пяти пострадавших один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU