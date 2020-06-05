2020-06-05T14:03:39+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в ДТП с маршруткой погибли два человека: по факту аварии возбудили уголовное дело

В больнице до сих пор находятся три человека, в том числе двое несовершеннолетних [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
Изменить размер текста:

По факту ДТП с участием маршрутки в Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Напомним, что в 9.00 в четверг, 4 июня, около дома №27 по улице Воинов-Интернационалистов 61-летний водитель маршрутки, по предварительным данным, на скорости выехал на обочину и врезался в столб - опору ЛЭП.

В результате аварии водитель погиб на месте, травмы получили четверо пассажиров: 15-летняя девушка, восьмилетний мальчик, мужчина и женщина. Последняя, к сожалению, спустя несколько часов скончалась в больнице.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле: среди пяти пострадавших один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновске пропал 55-летний Андрей Рыбкин, который нуждается в медицинской помощи
В Йошкар-Оле в ДТП с маршруткой погибли два человека: по факту аварии возбудили уголовное дело
В Ульяновской области мотоцикл столкнулся с иномаркой: женщина-байкер погибла на месте
Фигуристка Алина Загитова сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
В Татарстане самозанятым вернут 138,9 миллионов рублей уплаченных ими налогов
В Чувашии на мокрой дороге столкнулись две попутные фуры
В Казани наказали медсестру, которая пнула лежащего бездомного
Прокуратура требует от управляющих компаний Набережных Челнов погасить долги в 331 миллион рублей
На реставрацию здания КНИТУ-КАИ в Казани потратят 30,7 миллионов рублей
В Набережных Челнах суд запретил работу ледового дворца
В Йошкар-Оле передано в суд дело экс-главврача роддома, где похитили ребенка
В Татарстане у девочки-инвалида пропала 1,3 миллиона рублей, подозревается опекун
В Ульяновске велосипедист после встречи с иномаркой оказался в больнице
Карантина не будет: в Татарстане приезжим разрешили не соблюдать двухнедельную самоизоляцию
В Йошкар-Оле иномарка сбила 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по "зебре"
Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
В Великобритании, Египте, США и Таиланде: за границей остаются 178 жителей Ульяновской области
Не вставая с инвалидного кресла: на жительницу Татарстана завели уголовное дело за убийство соперницы