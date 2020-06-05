2020-06-05T16:00:05+03:00
Происшествия

В Ульяновской области «Лада Гранта» насмерть сбила женщину, которая шла ночью по дороге

ДТП произошло в Тереньгульском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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За рулем легковушки находился 45-летний трезвый мужчина с 24-летним водительским стажем.За рулем легковушки находился 45-летний трезвый мужчина с 24-летним водительским стажем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 4 июня, на 223 километре 75 метре трассы «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 «Урал»» в Тереньгульском районе произошел смертельный наезд на пешехода. Там в темное время суток - примерно в 22.40, автомобиль «Лада Гранта» сбила 35-летнюю женщину.

По данным пресс-службы ГИБДД Ульяновской области, пешеход шла по дороге в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков «скорой помощи»

Отметим, что за рулем легковушки находился 45-летний трезвый мужчина с 24-летним водительским стажем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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