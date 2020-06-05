В Ульяновской области «Лада Гранта» насмерть сбила женщину, которая шла ночью по дороге
ДТП произошло в Тереньгульском районе
За рулем легковушки находился 45-летний трезвый мужчина с 24-летним водительским стажем.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 4 июня, на 223 километре 75 метре трассы «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5 «Урал»» в Тереньгульском районе произошел смертельный наезд на пешехода. Там в темное время суток - примерно в 22.40, автомобиль «Лада Гранта» сбила 35-летнюю женщину.
По данным пресс-службы ГИБДД Ульяновской области, пешеход шла по дороге в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков «скорой помощи»
Отметим, что за рулем легковушки находился 45-летний трезвый мужчина с 24-летним водительским стажем.
ИСТОЧНИК KP.RU