2020-06-05T13:58:59+03:00
Происшествия

В Ульяновской области мотоцикл столкнулся с иномаркой: женщина-байкер погибла на месте

Смертельная авария произошла на трассе “Саранск - Сурское - Ульяновск”
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
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В четверг, 4 июня, на 206 километре 20 метра автодороги «Саранск – Сурское - Ульяновск» произошла смертельная авария. Примерно в 17.05 27-летняя женщина, управляя мотоциклом в дождь и при боковом ветре, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем “Пежо Партнер”.

От полученных травм женщина-байкер скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области. В свою очередь 52-летний мужчина, находящийся за рулем иномарки, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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