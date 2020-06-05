В Ульяновской области мотоцикл столкнулся с иномаркой: женщина-байкер погибла на месте

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:58:59+03:00

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В четверг, 4 июня, на 206 километре 20 метра автодороги «Саранск – Сурское - Ульяновск» произошла смертельная авария. Примерно в 17.05 27-летняя женщина, управляя мотоциклом в дождь и при боковом ветре, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там двухколесный транспорт столкнулся с автомобилем “Пежо Партнер”.

От полученных травм женщина-байкер скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области. В свою очередь 52-летний мужчина, находящийся за рулем иномарки, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU