Фигуристка Алина Загитова сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат
18-летняя фигуристка, Олимпийская чемпионка Алина Загитова приехала из самоизоляции в Казани в учебно-тренировочный центр Новогорск, чтобы приступить к тренировкам на местной базе.
Однако для этого спортсменке потребовалось сдать тест на коронавирус и убедится в том, что она здорова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации, тест оказался отрицательным.
Напомним, что свою спортивную карьеру Загитова приостановила в декабре прошлого года, но позже возобновила тренировки и вошла в состав сборной России в новом сезоне.
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