2020-06-05T13:28:25+03:00
Спорт

Фигуристка Алина Загитова сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат

Спортсменка может приступить в тренировкам на базе в Новогорске
Алина ГАБДУЛИНА
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Тест на COVID-19 был обязательным условием для начала тренировок.Тест на COVID-19 был обязательным условием для начала тренировок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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18-летняя фигуристка, Олимпийская чемпионка Алина Загитова приехала из самоизоляции в Казани в учебно-тренировочный центр Новогорск, чтобы приступить к тренировкам на местной базе.

Однако для этого спортсменке потребовалось сдать тест на коронавирус и убедится в том, что она здорова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации, тест оказался отрицательным.

Напомним, что свою спортивную карьеру Загитова приостановила в декабре прошлого года, но позже возобновила тренировки и вошла в состав сборной России в новом сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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