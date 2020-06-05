В Ульяновске пропал 55-летний Андрей Рыбкин, который нуждается в медицинской помощи
Мужчина перестал выходить на связь с близкими 3 июня
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске начались поиски 55-летнего Андрея Рыбкина из Заволжского района. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, перестал выходить на связь с близкими 3 июня. Последние обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Известно, что Андрей ростом около 172 сантиметров имеет нормальное телосложение, короткие темно-русые волосы и зеленые глаза. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно.
Просьба ко всем, кто видел Андрея Рыбкина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU