В Ульяновске пропал 55-летний Андрей Рыбкин, который нуждается в медицинской помощи

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:45:20+03:00

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В Ульяновске начались поиски 55-летнего Андрея Рыбкина из Заволжского района. Мужчина, который нуждается в медицинской помощи, перестал выходить на связь с близкими 3 июня. Последние обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Андрей ростом около 172 сантиметров имеет нормальное телосложение, короткие темно-русые волосы и зеленые глаза. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Андрея Рыбкина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU