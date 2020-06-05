В июне 2020 года жители Татарстана отдохнут на день больше

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:25:11+03:00

Правда, ради него накануне рабочее время сокращать не будут

Изменить размер текста: A A

Из-за частых обращений за разъяснениями в Минтруда Татарстана в связи с переносом Парада Победы 2020, в ведомстве решили разложить все по полочкам.

Итак, 24 июня (среда) - День Парада, официально является нерабочим днем с сохранение зарплаты.

- В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса России также нерабочим, но праздничным днем является 12 июня – День России. Таким образом, в июне 2020 года при пятидневной рабочей неделе 12 и 24 июня являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час. Продолжительность рабочего дня 23 июня не сокращается, так как это не предпраздничный день, - отмечают в Минтруда Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU