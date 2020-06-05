В июне 2020 года жители Татарстана отдохнут на день больше
Из-за частых обращений за разъяснениями в Минтруда Татарстана в связи с переносом Парада Победы 2020, в ведомстве решили разложить все по полочкам.
Итак, 24 июня (среда) - День Парада, официально является нерабочим днем с сохранение зарплаты.
- В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса России также нерабочим, но праздничным днем является 12 июня – День России. Таким образом, в июне 2020 года при пятидневной рабочей неделе 12 и 24 июня являются днями отдыха. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час. Продолжительность рабочего дня 23 июня не сокращается, так как это не предпраздничный день, - отмечают в Минтруда Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU