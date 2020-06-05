В Татарстане самозанятым вернут 138,9 миллионов рублей уплаченных ими налогов

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:14:09+03:00

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Одной из мер поддержки самозанятых в Росиии стал возврат им выплаченных в 2019 году налогов. В Татарстане порядка 66,5 тысяч граждан получат назад 138,9 миллионов рублей. Деньги будут перечисляться автоматически.

- Кроме того, для действующих, а также для вновь зарегистрированных самозанятых граждан предоставляется «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (для Татарстана - 12 130 рублей), за счёт которого самозанятые граждане смогут в этом году проводить налоговые платежи, не привлекая собственные средства, сохраняя свои доходы и работая в правовом поле. Данный налоговый капитал увеличивает уже действующий налоговый бонус, предоставляемый автоматически в размере 10 тысяч рублей, - отмечают в региональном министерстве экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU