2020-06-05T11:46:59+03:00
Происшествия

В Чувашии на мокрой дороге столкнулись две попутные фуры

Предполагаемый виновник находится в реанимации
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня, в 22.00, на трассе М7 "Москва - Уфа" в Чебоксарском районе республики. По предварительным данным, водитель многотонной фуры превысил безопасную скорость, не учел погодные условия - шел дождь, не соблюдал дистанцию, и на полном ходу врезался в впереди идущий грузовик.

Сила удара была такова, что кабина фуры оказалась смята. Предполагаемый виновник аварии получил тяжелые травмы, сейчас он находится в реанимации - его жизнь спасают медики, сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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