В Казани наказали медсестру, которая пнула лежащего бездомного
Завершилась служебное расследование инцидента, который запечатлел прохожий в столице Татарстана. Лежащего на дороге мужчину «пинает» ногой фельдшер «скорой помощи».
Как рассказали в Минздраве Татарстана, показанное в видео - это только часть того, что происходило на самом деле.
Как утверждают в ведомстве, в кадр не попало самое главное - сцена, как «пациент» оскорбляет медиков, расстегивает ширинку и пытается помочиться на женщину-фельдшера. В итоге с места происшествия мужчину увезла не «скорая», а правоохранители – в отдел полиции.
Фельдшер, которая допустила некорректное поведение, получила выговор.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»