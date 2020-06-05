В Казани наказали медсестру, которая пнула лежащего бездомного

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:14:46+03:00

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Завершилась служебное расследование инцидента, который запечатлел прохожий в столице Татарстана. Лежащего на дороге мужчину «пинает» ногой фельдшер «скорой помощи».

Как рассказали в Минздраве Татарстана, показанное в видео - это только часть того, что происходило на самом деле.

Как утверждают в ведомстве, в кадр не попало самое главное - сцена, как «пациент» оскорбляет медиков, расстегивает ширинку и пытается помочиться на женщину-фельдшера. В итоге с места происшествия мужчину увезла не «скорая», а правоохранители – в отдел полиции.

Фельдшер, которая допустила некорректное поведение, получила выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU