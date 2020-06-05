2020-06-05T10:55:46+03:00
Общество

Прокуратура требует от управляющих компаний Набережных Челнов погасить долги в 331 миллион рублей

Задолженность имеется у 22 организаций
Алина ГАБДУЛИНА
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Долги управляющих компаний ставят под угрозу предоставление коммунальных услуг гражданам.Долги управляющих компаний ставят под угрозу предоставление коммунальных услуг гражданам.Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА
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Прокуратура Набережных Челнов проверила местные управляющие компания и выяснила, что 22 из них имееют долги на общую сумму порядка 331 миллиона рублей. В частности, 158 миллионов рублей компании должны за тепловую энергию, 139 миллионов - за водоснабжение и водоотведение, 34 миллиона - за электроснабжение.

Долги управляющих компаний ставят под угрозу предоставление коммунальных услуг гражданам.

- При этом долг населения за жилищно-коммунальные услуги превышает 970 млн. рублей, из которых 81 млн рублей- взносы на капитальный ремонт жилищного фонда, - замечают в надзорном органе.

Прокуратура потребовала организации решить вопрос по оплате коммунальных услуг населением и погасить собственные задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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