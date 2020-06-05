На реставрацию здания КНИТУ-КАИ в Казани потратят 30,7 миллионов рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:21:28+03:00

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Стало известно, что в Казани планируют отреставрировать одно из зданий КНИТУ-КАИ - учебный корпус №5 на улице Карла Маркса. На это из федерального бюджета уже выделено порядка 30,7 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет очистить от краски фасад здания вуза, перекрасить его, восстановить декоративные элементы и лепнины. Также ремонт включает в себя кровельные работы, укрепление кладки стен, установку новых окон и замену полов.

Отметим, что деньги городом получены в рамках соглашения о субсидировании мероприятий по модернизации инфраструктуры государственных вузов, включая капремонт и усиление антитеррористической защищенности.

ИСТОЧНИК KP.RU