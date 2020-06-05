В Набережных Челнах суд запретил работу ледового дворца
В автограде по решению городского суда запретили работу ледового дворца спорта. Проверку здания проводили сотрудники пожарной инспекции и прокуратуры республики. Выяснилось, что эксплуатируют спортивную арену и прилегающие к ней сооружения с нарушениями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Надзорные органы обратились в суд с требованием прекратить эксплуатацию ледового дворца. и иск был полностью удовлетворен.
Как только все выявленные нарушения будут исправлены, руководство спортивного комплекса сможет через суд решить вопрос с началом его работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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