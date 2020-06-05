2020-06-05T09:37:55+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле передано в суд дело экс-главврача роддома, где похитили ребенка

Мужчине грозит три месяца ареста
Лика ИСАЕВА
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Главврач роддома не обеспечил его охранойГлавврач роддома не обеспечил его охранойФото: Лика ИСАЕВА
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В суд передано уголовное дело в отношении 55-летнего экс-главного врача "Перинатального центра", который обвиняется в "Халатности".

Как полагает следствие, главврач, проявив преступную небрежность, не обеспечил охраной самого роддома и его территории. В результате этого неизвестная женщина сумела беспрепятственно проникнуть в после родовое отделение, пройти в палату и выкрасть новорожденную девочку.

В результате розысков похитительницу и ребенка разыскали, девочку вернули родителям. По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего". Главврач роддома также стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в халатности. С должности его уволили.

- Уголовное дело передано в суд, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Ему грозит до трех месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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