В Йошкар-Оле передано в суд дело экс-главврача роддома, где похитили ребенка
В суд передано уголовное дело в отношении 55-летнего экс-главного врача "Перинатального центра", который обвиняется в "Халатности".
Как полагает следствие, главврач, проявив преступную небрежность, не обеспечил охраной самого роддома и его территории. В результате этого неизвестная женщина сумела беспрепятственно проникнуть в после родовое отделение, пройти в палату и выкрасть новорожденную девочку.
В результате розысков похитительницу и ребенка разыскали, девочку вернули родителям. По факту похищения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего". Главврач роддома также стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в халатности. С должности его уволили.
- Уголовное дело передано в суд, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Ему грозит до трех месяцев ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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