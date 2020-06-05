2020-06-05T08:41:13+03:00
Происшествия

В Татарстане у девочки-инвалида пропала 1,3 миллиона рублей, подозревается опекун

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество"
Лика ИСАЕВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Факт исчезновения пенсионных накоплений в сумме 1,3 миллиона рублей со счета ребенка-инвалида выявили сотрудники прокуратуры Тюлячей. Местная жительница - 40-летняя женщина, была опекуном девочки. Прокуратура проверяла ее финансовой состояние, и выяснилось, что некоторое время назад злоумышленница, являясь бывшим опекуном несовершеннолетней, предложила помочь с оформлением документов. Вместо этого она изготовила от имени девочки нотариальную доверенность и похитила средства ребенка. Все сделано было в тайне от нее самой.

- Прокуратура Тюлячинского района добивается уголовного преследования экс-опекуна ребенка-инвалида в связи с хищением её пенсионных накоплений, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - В действиях женщины усматриваются признаки преступления "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере".

ИСТОЧНИК KP.RU

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