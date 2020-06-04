Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:50:25+03:00

Он отметил, что это сделает жизнь комфортнее 30 миллионам человек

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Создатель Telegram Павел Дуров поддерживает инициативу разблокировки мессенджера в России. С такой идеей выступили депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

Напомним, примерно два года назад Telegram попал под санкции на фоне борьбы с терроризмом. За это время, по словам Дурова, мессенджер усовершенствовали. Нет, конечно, тайна переписки сохранили, но команда сервиса жестко пресекает все попытки распространения призывов к насилию и террору.

- При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру. Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга, - цитирует kp.ru Павла Дурова.

Он также отметил, что снятие санкций с мессенджера в России сделает жизнь комфортнее 30 миллионам человек и позитивно отразится на «инновационном развитии и национальной безопасности страны».

ИСТОЧНИК KP.RU