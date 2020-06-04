2020-06-04T15:58:44+03:00
Общество

В Татарстане скончался чемпион мира по борьбе «корэш», который болел коронавирусом

Ильясу Галимову было 44 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта minsport.tatarstan.ruФото: с сайта minsport.tatarstan.ru
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3 июня на 45 году жизни скончался чемпион мира по борьбе «корэш» 2015 года Ильяс Галимов. Свои соболезнования в связи с кончиной борца и судьи, который внес свой вклад в развитие спорта в республике, выражает и Минспорта Татарстана.

- Возможной причиной смерти Ильяса стали осложнения, связанные с коронавирусом COVID-19. Последние два дня он находился в крайне тяжелом состоянии, - также сообщают в ведомстве.

СПРАВКА

Ильяс Галимов – чемпион мира по борьбе «корэш» 2015 года, многократный чемпион Татарстана и России, лучший спортсмен Республики Татарстан по неолимпийским видам спорта (2015 год). С 1997 по 2017 года он также стал девятикратным чемпионом турнира на призы поэта-героя Мусы Джалиля, множество раз становился «батыром» сабантуев Казани, Самары, Тольятти, Ижевска, Кирова и районов Татарстана.

За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта в республике, достижение высоких спортивных результатов спортсмена в 2017 году награжден высшей госнаградой республики — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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