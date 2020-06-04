2020-06-04T15:12:42+03:00
Общество

Прокуратура требует наказать виновных в травме ребенка на качелях в парке Елабуги

7-летняя девочка оказалась в хирургическом отделении больницы
Олег ЛУГОВОЙ
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Пострадавшую девочку пришлось везти в Набережные Челны.Пострадавшую девочку пришлось везти в Набережные Челны.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В соцсетях сотрудники прокуратуры Елабуги увидели сообщение одной из местных жительниц. Женщина утверждала, что ее ребенок – 7-летняя девочка, серьезно пострадала катаясь на качелях в городском парке. По данному факту была начата проверка.

- Установлено, что инцидент произошел 30 мая 2020 года в Пионерском парке на улице Разведчиков. Во время катания девочка получила травму. В тот же день ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение КДМЦ Набережных Челнов, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Сотрудникам надзорного органа удалось установить, что девочка пострадала из-за неисправности качели – поручень не имел фиксирующего болта.

В итоге прокуратура внесла на адрес главы Исполкома Елабуги представление об устранении данного нарушения и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Из этого пока только починили качели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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