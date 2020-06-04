ФИФА запретил "Рубину" регистрировать новых игроков: клуб все еще должен за переход Уремовича двухлетней давности

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:34:35+03:00

Словенская "Олимпия" требует с татарстанской команды около 30 тысяч евро, в "Рубине" обещают заплатить к августу 2020 года

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Казанский "Рубин" не сможет регистрировать новых игроков пока не рассчитается с долгом перед "Олимпией". Словенский клуб пожаловался в ФИФА на татарстанский клуб. По их словам, "Рубин" не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича летом 2018 года.

Как выяснилось, речь идет о сумме примерно в 30 тысяч евро. В "Рубине" намерены вернуть долг до августа 2020 года.

- Да, ФИФА действительно запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке, - цитирует гендиректора "Рубина" Рустема Сайманова Championat.com.

Напомним, что в нынешнем чемпионате России "Рубин" пока занимает 14 место, имея в активе 23 очка. Турнир в Премьер-Лиге был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Первый матч после возобновления сезона "Рубин" проведет 20 июня в Екатеринбурге против местного "Урала".

ИСТОЧНИК KP.RU