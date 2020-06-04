ФИФА запретил "Рубину" регистрировать новых игроков: клуб все еще должен за переход Уремовича двухлетней давности
Казанский "Рубин" не сможет регистрировать новых игроков пока не рассчитается с долгом перед "Олимпией". Словенский клуб пожаловался в ФИФА на татарстанский клуб. По их словам, "Рубин" не выплатил неустойку за несвоевременную оплату трансфера защитника Филипа Уремовича летом 2018 года.
Как выяснилось, речь идет о сумме примерно в 30 тысяч евро. В "Рубине" намерены вернуть долг до августа 2020 года.
- Да, ФИФА действительно запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов. Конечно же, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет 20-30 тысяч евро. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке, - цитирует гендиректора "Рубина" Рустема Сайманова Championat.com.
Напомним, что в нынешнем чемпионате России "Рубин" пока занимает 14 место, имея в активе 23 очка. Турнир в Премьер-Лиге был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса. Первый матч после возобновления сезона "Рубин" проведет 20 июня в Екатеринбурге против местного "Урала".
ИСТОЧНИК KP.RU
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