Почему в Казани перекрывают улицу Чкалова

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:21:08+03:00

Ограничение на движение по ней будут вводить поэтапно и на разных участках. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Изменить размер текста: A A

В Казани грядут поэтапные перекрытия движения машин и пешеходов по улице Чкалова. Так, согласно подписанному в Исполкоме города распоряжению, ограничения будут действовать с 19.00 5 июня до 6.00 8 июня между домами №№9 и 10; с 19.00 12 июня до 6.00 15 июня будет на участке между домами №№9 и 8; а с 19.00 19 июня до 6.00 22 июня на улице Полевая между домами №№7 и 9.

Причина вводимых мер – это капитальный ремонт сетей теплоснабжения на улицах Чкалова и Полевая. Это нужно, чтобы в последующие холода без отопления не остались дома №38 корп.1, №38 корп.2 по улице Батыршина, а также дома №№7, 9, 10, 11, 15 на улице Чкалова. Работы будут вестись поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU