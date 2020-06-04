2020-06-04T13:20:51+03:00
Общество

Где в Казани появится новая улица, которую назовут в честь протопопа Аввакума Петрова

В Исполкоме столицы Татарстана уже подписано соответствующее постановление
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВАФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Исполкоме столицы Татарстана было подписано постановление о присвоении новой улице в Вахитовском районе города имени протопопа Аввакума Петрова.

Табличка на двух языках – русском и татарском: «улица Протопопа Аввакума – Протопоп Аввакум урамы», появится на домах на участке от улицы Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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