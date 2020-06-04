Где в Казани появится новая улица, которую назовут в честь протопопа Аввакума Петрова
В Исполкоме столицы Татарстана уже подписано соответствующее постановление
Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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В Исполкоме столицы Татарстана было подписано постановление о присвоении новой улице в Вахитовском районе города имени протопопа Аввакума Петрова.
Табличка на двух языках – русском и татарском: «улица Протопопа Аввакума – Протопоп Аввакум урамы», появится на домах на участке от улицы Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив.
ИСТОЧНИК KP.RU