Где в Казани появится новая улица, которую назовут в честь протопопа Аввакума Петрова

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:20:51+03:00

В Исполкоме столицы Татарстана уже подписано соответствующее постановление

Изменить размер текста: A A

В Исполкоме столицы Татарстана было подписано постановление о присвоении новой улице в Вахитовском районе города имени протопопа Аввакума Петрова.

Табличка на двух языках – русском и татарском: «улица Протопопа Аввакума – Протопоп Аввакум урамы», появится на домах на участке от улицы Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив.

ИСТОЧНИК KP.RU