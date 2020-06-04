ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле: среди пяти пострадавших один ребенок
В этот четверг, 4 июня, около 9.00 в Йошкар-Оле около дома №27 по улице Воинов-Интернационалистов произошло ДТП с маршруткой. Микроавтобус на скорости врезался в столб – опору ЛЭП.
В результате аварии на месте от полученных травм погиб водитель. Есть пострадавшие и среди пассажиров маршрутки - пять человек, в том числе и один ребенок.
- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия, - сообщают в СК СКР Марий Эл.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.
ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле: среди пяти пострадавших один ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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