4 Июнь 2020 2020-06-04T12:31:38+03:00

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В этот четверг, 4 июня, около 9.00 в Йошкар-Оле около дома №27 по улице Воинов-Интернационалистов произошло ДТП с маршруткой. Микроавтобус на скорости врезался в столб – опору ЛЭП.

В результате аварии на месте от полученных травм погиб водитель. Есть пострадавшие и среди пассажиров маршрутки - пять человек, в том числе и один ребенок.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия, - сообщают в СК СКР Марий Эл.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/783063" frameborder="0"></iframe> ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле: среди пяти пострадавших один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU