Стали известны подробности об очередной смерти от коронавируса в Чувашии
Накануне в Чувашии скончался 15-ый по счету зараженный коронавирусом пациент. Им стала 37-летняя жительница Чебоксар, которая была госпитализирована в БСМП еще 12 мая.
- У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось.Приносим соболезнования родным и близким, - говорят в пресс-службе Минздрава Чувашии.
Напомним, с начала пандемии в республике выявили 3231 случаев COVID-19. На данный момент 1431 зараженный выздоровел, 15 - скончались. В Чувашии развернуты 1547 коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободных сейчас - 224.
ИСТОЧНИК KP.RU