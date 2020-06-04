2020-06-04T12:43:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности об очередной смерти от коронавируса в Чувашии

Несмотря на все усилия врачей, в больнице скончалась 37-летняя женщина
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике скончались 15 инфицированных COVID-19.С начала пандемии в республике скончались 15 инфицированных COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне в Чувашии скончался 15-ый по счету зараженный коронавирусом пациент. Им стала 37-летняя жительница Чебоксар, которая была госпитализирована в БСМП еще 12 мая.

- У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось.Приносим соболезнования родным и близким, - говорят в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Напомним, с начала пандемии в республике выявили 3231 случаев COVID-19. На данный момент 1431 зараженный выздоровел, 15 - скончались. В Чувашии развернуты 1547 коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободных сейчас - 224.

ИСТОЧНИК KP.RU

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