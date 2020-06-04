В Татарстане коронавирус победили еще 139 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:45:55+03:00

На данный момент под медицинским наблюдением в регионе остаются более 2,2 тысяч граждан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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За минувшие сутки в Татарстане были выписаны 139 ранее зараженных коронавирусом граждан. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией. Так, число выздоровевших в республике достигло 3130 человек.

По последним данным под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 2152 человека. 28 432 человека с него сняты. С начала пандемии в регионе проведено 169 435 тестов на COVID-19, досмотрено 1971 рейс и 176 074 пассажира.

Отметим, что всего в республике выявили 3402 случая коронавируса, 10 инфицированных скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU