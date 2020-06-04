2020-06-04T10:57:54+03:00
Общество

Приемная кампания 2020 в МарГУ: прямые эфиры деканов с абитуриентами

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В рамках подготовки к приемной кампании, которая стартует 20 июня, начинаем знакомиться с деканами и директорами факультетов и институтов Марийского государственного университета.

Абитуриентов ждут увлекательные экскурсии по корпусам и много полезной информации о различных направлениях подготовки, научной и творческой деятельности и, конечно, перспективах обучения.

Прямые эфиры с деканами и директорами факультетов и институтов пройдут в официальной группе «ВКонтакте» МарГУ.

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

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Приемная кампания 2020 в МарГУ: прямые эфиры деканов с абитуриентами
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