Приемная кампания 2020 в МарГУ: прямые эфиры деканов с абитуриентами
Фото: Из материалов пресс-службы
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В рамках подготовки к приемной кампании, которая стартует 20 июня, начинаем знакомиться с деканами и директорами факультетов и институтов Марийского государственного университета.
Абитуриентов ждут увлекательные экскурсии по корпусам и много полезной информации о различных направлениях подготовки, научной и творческой деятельности и, конечно, перспективах обучения.
Прямые эфиры с деканами и директорами факультетов и институтов пройдут в официальной группе «ВКонтакте» МарГУ.
Фото: Из материалов пресс-службы