2020-06-04T10:35:08+03:00
Общество

Минобрнауки Татарстана: для кого летние лагеря откроются уже в июне 2020

Всего республиканское ведомство будет координировать отдых более 104,6 тысяч детей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Речь идет о 10-15 июня.Речь идет о 10-15 июня.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На заседании комитета Госсовета Татарстана по социальной политики зам главы Минобрнауки республики Алсу Асадуллина заявила, что летом 2020 детские лагеря могут заработать уже в июне. Напомним, сроки начала смены были перенесены из-за пандемии коронавируса. В итоге было объявлено, что в Татарстане летние лагеря примут детей только 1 июля.

По словам Алсу Асадуллина, раньше они могут открыть свои дети именно для воспитанников детдомов.

- Возможно, откроем лагеря для детей из детских домов по мере готовности уже в июне. Поскольку наши детские дома уже четвертую смену живут в режиме изоляции. Очень хотелось бы таких детей перевести в том же режиме изоляции, но в другие условия. Поскольку тяжело жить не выходя из дома столько времени, – заявила зам главы Минобрнауки Татарстана.

По ее предположениям, речь идет о 10-15 июня. Тогда детдома подготовят свои летние лагеря

Всего летом 2020 Минобрнауки Татарстана будет координировать отдых более 104,6 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане нашли живой пропавшую 93-летнюю пенсионерку
ДТП с маршруткой в Йошкар-Оле: среди пяти пострадавших один ребенок
В Татарстане коронавирус победили еще 139 человек
Приемная кампания 2020 в МарГУ: прямые эфиры деканов с абитуриентами
Минобрнауки Татарстана: для кого летние лагеря откроются уже в июне 2020
До 100 км/ч: на каких дорогах Татарстана увеличили разрешенную скорость
Снятие ограничений в Татарстане: с 5 июня разрешили работу фитнес-центрам, саунам и ТЦ
Дети-инвалиды остались без жилья: в Татарстане на чиновников завели уголовное дело
В Татарстане могут запретить продажу алкоголя небольшим барам
Дождь, порывистый ветер и до 23 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 4 июня 2020
В Татарстане раскрыли убийство 2019 года
В Набережных Челнах нашли живым 20-летнего Алексея Леха
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Проект ремонта Алатырского моста будет стоить порядка 1,6 миллиона рублей
Мэрия Чебоксар возьмет в кредит 468 миллионов рублей
Десять домов в Казани почти на сутки оставят без воды
Главу Волжска Николая Семенова оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
"Ак Барс" вошел в тройку лучших клубов Европы, "Нефтехимик" и "Барс" улучшили свои позиции
Администрация Чебоксар выиграла суд о защите деловой репутации
В Татарстане пропала 93-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
Глава АИР Татарстана Талия Минуллина решила повысить свою узнаваемость
В Татарстане легковушка влетела на остановку и перевернулась: пострадали три подростка и водитель
Чувашия купит вертолеты для санитарной авиации за 30 миллионов рублей
ВТБ в Татарстане оказал поддержку клиентам на 10 млрд рублей