Минобрнауки Татарстана: для кого летние лагеря откроются уже в июне 2020

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:35:08+03:00

Всего республиканское ведомство будет координировать отдых более 104,6 тысяч детей

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На заседании комитета Госсовета Татарстана по социальной политики зам главы Минобрнауки республики Алсу Асадуллина заявила, что летом 2020 детские лагеря могут заработать уже в июне. Напомним, сроки начала смены были перенесены из-за пандемии коронавируса. В итоге было объявлено, что в Татарстане летние лагеря примут детей только 1 июля.

По словам Алсу Асадуллина, раньше они могут открыть свои дети именно для воспитанников детдомов.

- Возможно, откроем лагеря для детей из детских домов по мере готовности уже в июне. Поскольку наши детские дома уже четвертую смену живут в режиме изоляции. Очень хотелось бы таких детей перевести в том же режиме изоляции, но в другие условия. Поскольку тяжело жить не выходя из дома столько времени, – заявила зам главы Минобрнауки Татарстана.

По ее предположениям, речь идет о 10-15 июня. Тогда детдома подготовят свои летние лагеря

Всего летом 2020 Минобрнауки Татарстана будет координировать отдых более 104,6 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU