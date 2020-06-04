В Ульяновске велосипедист после встречи с иномаркой оказался в больнице

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:42:18+03:00

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Вечером в среду, 3 июня, у дома №120 на улице 40 Летия Октября в Ульяновске произошла авария с участием автомобиля “Мазда 3” и велосипеда. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки, проезжая равнозначный перекресток, не уступил дорогу 55-летнему велосипедисту и наехал на него.

- В результате ДТП велосипедист госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

Еще одна авария с пострадавшим в тот день произошла в селе Коржевка Инзенского района. Там 53-летний мужчина за рулем мотоблока "Кротов" не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. ДТП произошло у дома №61 на улице Гагарина в 14.10.

ИСТОЧНИК KP.RU