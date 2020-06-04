2020-06-04T08:55:38+03:00
Происшествия

Дети-инвалиды остались без жилья: в Татарстане на чиновников завели уголовное дело

Квартиры вне очереди не были предоставлены 15 семьям
Олег ЛУГОВОЙ
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Дело возбудили в отношении неустановленных лиц.Дело возбудили в отношении неустановленных лиц.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В отношении пока неустановленных должностных лиц Исполкома Зеленодольска следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «халатность».

По версии следствия, с 2009 по 2020 года чиновники ничего не делали, чтобы, согласно федеральному законодательству, предоставить квартиры вне очереди 15 семьям Зеленодольского района, где воспитываются дети-инвалиды.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного дела. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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