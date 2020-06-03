2020-06-03T21:23:37+03:00
Общество

Дождь, порывистый ветер и до 23 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 4 июня 2020

Ночью столбик термометра не опустится ниже 10 градусов выше нуля
Владимир КРУПСКИЙ
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Выходя на улицу, лучше прихватить с собой зонт.Выходя на улицу, лучше прихватить с собой зонт.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Пасмурная погода сохранится в Казани на ближайшие сутки. Так, 4 июня в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/c.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В целом по республике также ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Днем в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами 15-17 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. Днем - от 20 до 25 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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