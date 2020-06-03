Дождь, порывистый ветер и до 23 градусов тепла: Прогноз погоды в Казани на 4 июня 2020
Пасмурная погода сохранится в Казани на ближайшие сутки. Так, 4 июня в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/c.
Температура воздуха ночью составит от 10 до 12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.
В целом по республике также ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Днем в отдельных районах возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами 15-17 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла. Днем - от 20 до 25 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU