"Ак Барс" вошел в тройку лучших клубов Европы, "Нефтехимик" и "Барс" улучшили свои позиции

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:57:25+03:00

Флагман татарстанского хоккея сделал рывок на 22 позиции, нижнекамский клуб вошел в ТОП-60, а фарм-клуб "Ак Барса" поднялся сразу на 82 строчки вверх

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Популярный интернет-портал HockeyArchives опубликовал новый рейтинг лучших хоккейных клубов Европы. Первую строчку второй год подряд занял ЦСКА, который выиграл последний Кубок Гагарина и стал первым на Западе в прошедшем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

На второе место поставили шведский "Лулео", а вот третью позицию занял казанский "Ак Барс". При этом клуб из Татарстана сделал заметный рывок за год, переместившись вверх сразу на 22 позиции. В минувшем сезоне казанский клуб выиграл восточную конференцию КХЛ, а в четвертьфинале разгромил "Нефтехимик".

Кстати, клуб из Нижнекамска тоже поднялся в рейтинге. Если в 2019 году "Нефтехимик" занимал 74 позицию, то в новом рейтинге ky уже 54-й. Подняться выше помог выход в плей-офф минувшего сезона.

Самый же внушительный рывок совершил "Барс", выступающий в ВХЛ. Фарм-клуб "Ак Барса" здорово выступил в минувшим сезоне. Казанцы финишировали пятыми в своей конференции, в 1/8 финала прошли крепкий красноярский "Сокол", а в четвертьфинале вели в серии у одного из фаворитов сезона "СКА-Невы" 3:1. "Барс" имел отличные шансы пробиться в полуфинал и побороться за награды, но сезон был прерван из-за коронавируса. Без внимания аналитиков успехи "Барса" не остались. В рейтинге лучших клубов Европы казанский клуб занял 137 место, поднявшись сразу на 82 позиции.

Еще один представитель Татарстана в ВХЛ, альметьевский "Нефтяник", в отличие от других команд республики, свои позиции сдал. Несмотря на выход в четвертьфинал турнира "Нефтяник" поставили только на 157 место. Годом ранее "Нефтяник" занимал 133 позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU