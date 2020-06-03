В Татарстане раскрыли убийство 2019 года

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:39:48+03:00

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Более года назад, 28 февраля 2019 года, в полицию обратился житель Елабуги. Его 29-летний сын вечером 20 февраля ушел из дома и не вернулся. Розыск молодого человека шел долго, но выяснить, где он мог находиться в тот день удалось установить только сейчас.

Оказалось, что в ночь с 20 на 21 февраля 2019 года потерпевший в доме приятеля выпивал вместе с тремя знакомыми. В какой-то момент между ним и хозяином дома произошел конфликт, и они вышли на улицу, поговорить по мужски. Разборки закончились убийством - хозяин дома скинул своего нетрезвого гостя в погреб в гараже, ударил ножом и закопал на глубину примерно 1,5 метра. Вернувшись в дом, рассказал приятелям, что потерпевший куда-о убежал.

Когда злоумышленника задержали, отпираться он не стал. Вину свою признал, показал, куда спрятал тело.

- Задержанный по подозрению в убийстве ранее был судим по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в МВД Татарстана. - Новое уголовное дело по статье «Убийство» возбудили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU