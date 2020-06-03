В Набережных Челнах нашли живым 20-летнего Алексея Леха

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:53:18+03:00

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В Набережных Челнах завершились поиски 20-летнего Алексея Лех из Нового города. Молодой человек, который ушел из дома и пропал вечером 26 мая, найден живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА". Где парень находился все это время, и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, что в Татарстане до сих пор ищут 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.

ИСТОЧНИК KP.RU