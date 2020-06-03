2020-06-03T17:50:42+03:00
Общество

Проект ремонта Алатырского моста будет стоить порядка 1,6 миллиона рублей

Исполнитель тендера будет выявлен 13 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Завершить разработку проекта и получить положительное заключение подрядчик должен в течении 190 дней со дня подписания контракта.Завершить разработку проекта и получить положительное заключение подрядчик должен в течении 190 дней со дня подписания контракта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что в Чувашии планируют отремонтировать мост через реку Алатырь на 191+281 километре автодороги Чебоксары – Сурское. На проектную документацию для работ Чувашупрдор готов потратить порядка 1,6 миллионов рублей.

В ней подрядчик должен будет предусмотреть ремонт пролетных строений, мостового полотна, опор, узлов опирания, конусов, регуляционных сооружений, а также гидрофобизацию опор и пролетных строений.

Отметим, что исполнитель тендера будет выявлен посредством аукциона 13 июля. Завершить разработку проекта и получить положительное заключение он должен в течении 190 дней со дня подписания контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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