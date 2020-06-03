2020-06-03T14:01:47+03:00
Происшествия

В Татарстане легковушка влетела на остановку и перевернулась: пострадали три подростка и водитель

Последний сел за руль, не имея соответствующих прав
Олег ЛУГОВОЙ
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Одна из девочек серьезно пострадала.Одна из девочек серьезно пострадала.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прошедшей ночью 25-летний житель деревни Бакырче Зеленодольского района Татарстана ехал за рулем автомобиля «ВАЗ-2114» со стороны деревни Нурлаты.

На 16 километре автодороги Нурлаты – Акзигитово легковушка съехала на левую обочину и перевернулась на автобусную остановку. Там в тот момент находились три девочки-подростка.

Так, в результате ДТП восьмиклассница получила открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом лобной кости с обнажением головного мозга и разрывом оболочки головного мозга, а ее две шестнадцатилетние приятельницы получили ушибы и после оказания медпомощи были отпущены домой.

Пострадал и сам водитель автомобиля «ВАЗ-2114». Мужчина, в том числе, и с переломами ребер с места происшествия был госпитализирован.

- По предварительным данным, молодой человек не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и боковой интервал, - сообщили в МВД Татарстана по поводу причин данного ДТП.

Мало того, в ходе разбирательств выяснилось, что парень сел за руль, не имея водительского удостоверения – он его никогда не получал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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