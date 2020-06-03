2020-06-03T18:15:54+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Причина начала возгорания устанавливается
Лика ИСАЕВА
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Деревянный дом площадью 80 квадратных метров загорелся в 23.13 во вторник, 2 июня, на улице Советской в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района республики.

К моменту приезда пожарных автомобилей дом и подсобные строения полыхали открытым огнем.

Во время тушения огня сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело 56-летнего хозяина дома.

- Точная причина начала возгорания устанавливается сотрудниками пожарно-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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