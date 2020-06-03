В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Деревянный дом площадью 80 квадратных метров загорелся в 23.13 во вторник, 2 июня, на улице Советской в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района республики.
К моменту приезда пожарных автомобилей дом и подсобные строения полыхали открытым огнем.
Во время тушения огня сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело 56-летнего хозяина дома.
- Точная причина начала возгорания устанавливается сотрудниками пожарно-технической экспертизы, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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