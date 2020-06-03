В Татарстане во время пожара пострадал мужчина

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:29:48+03:00

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Пожар в квартире на втором этаже в Лениногорске произошел в 2.35 во вторник, 2 июня. Загорелась квартира на улице Ленина, в которой находился 69-летний мужчина. Пожарных вызвали соседи, когда едкий дым начал проникать в их квартиры.

Приехавшие специалисты МЧС Татарстана сумели быстро справиться с огнем. Горели мебель и вещи на площади 12 квадратных метров.

- В результате пожара пострадал пенсионер, с ожогами лица и кистей рук II степени (6%) он госпитализирован в Лениногорскую ЦРБ, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU