В Ульяновской области легковушка вылетела в кювет: водитель госпитализирован

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:35:47+03:00

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Во вторник, 2 июня, на 44 километре 900 метре автодороги “Солдатская Ташла - Кузоватово - Новаспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области” в Кузоватовском районе произошло серьезное ДТП. Около 16.00 автомобиль “ВАЗ 212440” вылетел в левый кювет. По предварительной информации 58-летний водитель легковушки не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

Похожая авария произошла накануне и в селе Русский Мелекесс. Там в дома №151 на улице 60 Лет Октября "ВАЗ 11183" также съехал в кювет, но после еще и опрокинулся. Медицинская помощь понадобилась 54-летнему водителю и его 63-летней пассажирке.

ИСТОЧНИК KP.RU