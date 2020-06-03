В Ульяновске нашли живой пропавшую Дарью Абрамову

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:50:06+03:00

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В Ульяновске завершились поиски 36-летней Дарьи Абрамовой. Напомним, женщина, страдающая расстройствами психики, ушла из дома и пропала 28 мая. С тех пор о ее местоположении ничего не было известно. Женщину искали не только родные и полицейские, но и просто неравнодушные горожане.

В среду, 3 июня, стало известно, что Дарья найдена живой. Где она находилась все это время, и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, что в Ульяновске до сих пор ищут 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района и 21-летнего Виктора Вартанова из Засвияжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU