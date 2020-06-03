В Чебоксарах на улице Ушакова заметили медведя
Вечером 2 июня две жительницы улицы Ушакова в столице Чувашии заметили в овраге неподалеку от жилых домов медведя. Лесной хищник копался в компостной яме, а когда испуганные женщины закричали, скрылся в кустах.
На место ЧП вызвали полицию, но к приезду патрульного экипажа медведь уже скрылся. То, что женщины не обознались, подтвердили следы когтей и отпечатки лап животного, которые он оставил в овраге.
Следы его пребывания в ЧебоксарахФото: На связи
Местные жители теперь с опаской выходят на улицу. Ситуация находится под контролем силовиков и егерей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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