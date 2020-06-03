2020-06-03T11:24:53+03:00
Происшествия

В Чебоксарах на улице Ушакова заметили медведя

На место вызвали полицейских
Лика ИСАЕВА
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Здесь заметили медведяЗдесь заметили медведяФото: На связи
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Вечером 2 июня две жительницы улицы Ушакова в столице Чувашии заметили в овраге неподалеку от жилых домов медведя. Лесной хищник копался в компостной яме, а когда испуганные женщины закричали, скрылся в кустах.

На место ЧП вызвали полицию, но к приезду патрульного экипажа медведь уже скрылся. То, что женщины не обознались, подтвердили следы когтей и отпечатки лап животного, которые он оставил в овраге.

Следы его пребывания в Чебоксарах Фото: На связи

Следы его пребывания в ЧебоксарахФото: На связи

Местные жители теперь с опаской выходят на улицу. Ситуация находится под контролем силовиков и егерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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