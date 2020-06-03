В Чувашии пропала пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
О судьбе 79-летней Светланы Елисеевой ничего не известно с 1 мая
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии начались активные поиски 79-летней Светланы Елисеевой из Канаша. Женщина ушла из дома и пропала в понедельник, 1 июня. Известно, что она не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти.
Светлана Федоровна ростом около 155 сантиметров имеет нормальное телосложение, карие глаза и черные волосы с проседью. На момент пропажи на ней была голубая куртка и темные брюки.
Просим всех, кто видел Светланы Елисееву, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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